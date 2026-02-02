Acidente no Retiro termina com um morto, três feridos e motorista preso

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (dia 2) terminou com a morte de um jovem de 27 anos e deixou outras três pessoas feridas na Avenida Retiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 28º BPM foram acionadas após denúncia de um veículo em atitude suspeita nas proximidades do Hospital Municipal do Retiro. O automóvel, um Renault Kwid branco, estaria circulando com ocupantes supostamente armados.

Durante as buscas, os policiais localizaram o carro já acidentado, preso entre um poste e o muro de um condomínio, na Avenida Retiro. O veículo estava com a placa coberta por fita isolante, o que levantou suspeita de adulteração.

No local, os agentes encontraram quatro ocupantes. O condutor, um jovem de 24 anos, estava fora do veículo, ferido. No interior do carro estavam outros três jovens, com idades de 20, 18 e 27 anos. O rapaz de 27 anos já estava sem sinais vitais, com ferimentos graves e sangramento, tendo o óbito confirmado ainda no local pelo Samu.

As outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal São João Batista. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A perícia criminal foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo da vítima fatal foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O veículo foi apreendido e levado para análise. A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O condutor foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal e adulteração de placa, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

