Ex-candidata a vereadora e liderança evangélica de Volta Redonda morre aos 41 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (dia 2), aos 41 anos, Joice Nicolau Coelho. Ela estava em tratamento contra um câncer de mama e faleceu no Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Administradora de empresas, Joice teve atuação destacada nos meios religioso e político do município. Durante anos, foi integrante da Catedral das Assembleias de Deus de Volta Redonda (Cadevre), onde era reconhecida como liderança evangélica.

Na política, disputou as eleições municipais de 2024 como candidata a vereadora pelo Partido Progressista (PP), obtendo 654 votos. Em 2022, concorreu ao cargo de deputada estadual pelo União Brasil (União), quando recebeu 1.426 votos.

A morte de Joice gerou manifestações de pesar. Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito Neto (PP) lamentou a perda.

“Uma guerreira! Se acostumou a lutar pelos outros, travou uma batalha digna e nos deixou um exemplo sem igual de amor à vida e fé. Obrigado por tudo, Joice! Que Deus abençoe os familiares e amigos, pois você já está em bom lugar”, escreveu.

O corpo está sendo velado no cemitério Portal da Saudade, onde será sepultado nesta segunda-feira, às 17h.

Foto: Arquivo pessoal