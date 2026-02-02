Detonação de rochas prevista para hoje na Serra das Araras é cancelada

A detonação de rochas programada para esta segunda-feira (dia 2), nas obras da Serra das Araras, foi cancelada. Com isso, a interdição prevista da pista de subida, que ocorreria entre 13h e 15h, não será realizada.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a suspensão da atividade ocorreu, a princípio, em razão das condições climáticas. A medida segue protocolos de segurança adotados em períodos de chuva intensa.

Com o alto índice pluviométrico registrado nos últimos dias, o solo da região pode estar encharcado, o que aumenta o risco de instabilidade em alguns pontos do trecho em obras. Para evitar situações inesperadas e garantir a segurança de trabalhadores e motoristas, a detonação acabou sendo suspensa.

A princípio, a programação prevista a partir desta terça-feira (dia 3) segue mantida, salvo nova alteração em função das condições do tempo.

A concessionária orienta que os motoristas acompanhem os canais oficiais para atualizações sobre o andamento dos trabalhos e eventuais mudanças no tráfego.

Foto: Divulgação