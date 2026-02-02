Prefeito agora culpa empresa por atraso na reabertura do Cais Conforto

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP) afirmou, na manhã de quinta-feira (dia 29), que a obra do Cais Conforto está concluída e atribuiu à empresa contratada a responsabilidade pela demora na reabertura da unidade intermediária da Rede de Urgência e Emergência do SUS, fechada há quase três anos, desde 1º de julho de 2022, e ainda sem previsão de funcionamento.

Segundo o chefe do Executivo, a reforma foi prejudicada pela atuação da empresa LPC Engenharia e Construções Eireli EPP. “A obra já está pronta. Tivemos a infelicidade de contratar uma empresa sem condições técnicas para executar o serviço, que acabou deixando muito a desejar”, afirmou, em entrevista ao programa Dário de Paula. “Essa empresa não voltará a vencer licitações no município, pois já está impedida”, completou.

A declaração ocorre meses depois de o próprio prefeito apresentar outra justificativa para o não funcionamento da unidade. Em novembro de 2024, poucos meses antes de o município decretar estado de calamidade financeira na área da Saúde, Neto afirmou que a obra já estava pronta, mas que a reabertura esbarrava em limitações orçamentárias.

À época, o prefeito disse que seria necessário um investimento mensal de cerca de R$ 600 mil para custear a contratação de profissionais de saúde e administrativos. Considerando salários, férias e 13º, o custo anual para manter a unidade em funcionamento pleno chegaria a aproximadamente R$ 8,1 milhões.

As versões apresentadas ao longo do tempo também contrastam com explicações dadas anteriormente pela prefeitura. Em julho de 2023, Neto atribuiu o atraso à necessidade de alterações no projeto original. A previsão inicial era de que a reforma fosse concluída até 30 de abril daquele ano. O orçamento, estimado em R$ 681 mil, sendo R$ 300 mil oriundos da Caixa Econômica Federal e o restante como contrapartida do município, foi revisto e elevado para mais de R$ 1 milhão após as mudanças.

O projeto de reforma do Cais Conforto inclui intervenções como adequações de acessibilidade, ampliação da sala vermelha com a criação de mais um leito, nova sala de expurgo, espaço para nebulização, além da modernização das instalações elétricas, hidráulicas, de gases medicinais e de informática. Também estão previstas climatização em todos os ambientes, troca de revestimentos, reparos no telhado, substituição de portas e janelas, pinturas e a instalação de novas louças e metais.

Poucos meses antes do fechamento da unidade, a Secretaria Municipal de Saúde informou ainda a instalação de novos equipamentos, como aparelhos de gasometria, raio-x digital e tanque de armazenamento de gases medicinais.

Sem resposta

Na edição da semana passada, a Folha do Aço já havia abordado o tema, mostrando que, mesmo após quase três anos de fechamento e com a obra oficialmente concluída, o Cais segue sem qualquer previsão de reabrir as portas para atendimento 24 horas, como sempre funcionou.

A reportagem procurou a empresa LPC Engenharia e Construções Eireli EPP para comentar as declarações do prefeito, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestação da empresa e o jornal se compromete a publicar eventual posicionamento em sua edição digital.