Homem rouba drogaria, agride funcionária e acaba preso no Aterrado

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (dia 2) após um roubo a um estabelecimento comercial na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada por policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionados por populares.

De acordo com a PM, o caso teve início como furto, mas foi reclassificado como roubo após a constatação de agressão. Testemunhas relataram que o suspeito teria furtado barras de chocolate de uma drogaria e, ao ser contido, agrediu uma funcionária, de 43 anos.

Populares conseguiram segurar o homem até a chegada da guarnição. Ele foi levado, junto com a vítima e uma testemunha de 42 anos, para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Após apreciação dos fatos, o suspeito permaneceu preso, autuado por roubo (artigo 157 do Código Penal), ficando à disposição da Justiça.