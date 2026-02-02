Grupo AAPVR homenageia o médico Ivan Jordão

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Geraldo Vida, prestou nesta segunda-feira (dia 2) uma homenagem ao médico Ivan de Castro Jordão, que se despediu da entidade depois de 28 anos de serviço. Juntamente com o homenageado, Vida descerrou uma placa no antigo consultório ocupado por Ivan Jordão, na Unidade Aterrado.

Um dos profissionais mais queridos e respeitados do Grupo AAPVR, Ivan Jordão disse que não irá trabalhar mais em Volta Redonda e em Pinheiral a pedido dos familiares, que ficam preocupados com as viagens semanais que tinha de fazer da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, até a Cidade do Aço.

“Minha mulher e outros parentes pediram para que me aposentasse de verdade, já que, embora esteja apto para dirigir, já completei 82 anos. Eu sou muito família e não gostaria de deixar eles preocupados todas as vezes que tenha de pegar a Dutra. Por isso, resolvi parar, embora ame a Associação dos Aposentados”, explicou Ivan Jordão.

Clínico Geral e Gastroenterologista, o médico Ivan de Castro Jordão é conhecido, também, por sua generosidade, principalmente em sua cidade, onde não se furta a atender de graça pessoas que não têm condições de pagar uma consulta.

“Não tenho consultório em Cruzeiro, mas, de vez em quando, alguém chega em minha casa para pedir uma consulta. Às vezes, são amigos de minha esposa e, quando estão doentes, vou até a casa deles. Eles se assustam quando perguntam quanto é a consulta e eu digo que não é nada. Não estou em Cruzeiro para ganhar dinheiro, mas para curtir minha família”, conta Ivan Jordão.

Os dizeres “Consultório DR. Ivan de Castro Jordão – Gastroenterologista – Dedicado a cuidar da Saúde, despede-se da nossa equipe, mas seguirá exercendo a medicina em outra região – 1997/2026 – Com gratidão e reconhecimento” na placa do seu antigo consultório emocionaram o médico.

“Esses 28 anos passaram voando, pois, quando a gente trabalha no que ama, não sente o tempo passar. Se eu morasse em Volta Redonda, iria clinicar na AAPVR até o fim dos meus dias. Mas eu saio com a satisfação do dever cumprido, de ter ajudado a milhares de pessoas e com a alegria de ter feito muitos amigos”, completou Ivan Jordão.

Foto: Divulgação