Suspeito de tentar matar advogado em Angra dos Reis é preso menos de duas horas após o crime

Trabalho de inteligência e resposta rápida. Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, no domingo (dia 1), o homem que tentou matar um advogado. Ele foi capturado no bairro parque Belém, em Angra dos Reis, menos de duas horas após o crime.

De acordo com as investigações, o criminoso invadiu a casa da vítima durante a madrugada e o atacou enquanto ele dormia. Uma testemunha presenciou o ocorrido e socorreu o homem a uma unidade de saúde.

Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata, identificando o criminoso poucos momentos após o crime. Ao ser localizado, o homem ainda estava com a roupa usada no ataque e apresentava vestígios de sangue nas mãos. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

