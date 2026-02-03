Homem é esfaqueado no Centro de Barra Mansa; suspeito é detido pelo pai da vítima até a chegada da PM

Um homem de 30 anos foi esfaqueado na manhã desta terça-feira (dia 3) na Rua Michel Wardine, no Centro de Barra Mansa. O caso foi registrado inicialmente como vias de fato e agressão, mas acabou reclassificado como tentativa de homicídio, após a gravidade das lesões ser avaliada pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada pelo pai da vítima, um homem de 62 anos, que relatou que seu filho havia sido atacado com golpes de faca por um homem de 25 anos, que já estava contido por populares quando a guarnição chegou.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Ela apresentava ferimentos no pescoço, na mão esquerda e no abdômen, sendo este último considerado superficial. Apesar das lesões, o homem estava lúcido e fora de risco imediato de morte, permanecendo em observação para a realização de exames.

O acusado também foi encaminhado para uma unidade de saúde antes de ser levado à delegacia. A Polícia Civil deve comparecer a Santa Casa e colher depoimento da vítima para, após isso, determinar ou não pela prisão do suspeito.