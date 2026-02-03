Motorista é rendido por criminosos armados durante roubo de carro na Vila Santa Cecília

Um homem de 38 anos teve o carro roubado por criminosos armados na madrugada da segunda-feira (dia 2), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O crime ocorreu por volta das 2h e foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as informações da ocorrência, a vítima foi rendida por dois suspeitos, sendo que um deles estava armado com uma pistola. Após a abordagem, os criminosos fugiram levando um veículo Honda HR-V branco.

Durante as diligências, equipes que realizavam patrulhamento conseguiram localizar o telefone celular da vítima por meio do sistema de GPS do aparelho. O item foi encontrado e devolvido ao proprietário ainda durante a madrugada.

Apesar da recuperação do celular, o veículo roubado não foi localizado. O caso foi apresentado na delegacia e seguirá sob investigação para identificar os autores do crime e tentar recuperar o automóvel.