Prefeito de Rio Claro cumpre agenda em Brasília em busca de recursos para a Saúde

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, esteve em Brasília nesta segunda e terça-feira (dias 2 e 3) para cumprir agenda institucional com foco na articulação de emendas parlamentares destinadas ao município, especialmente para o fortalecimento da área da Saúde.

A visita ocorreu durante a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, período considerado estratégico para o diálogo com parlamentares e a apresentação das principais demandas dos municípios. Durante a agenda na capital federal, o prefeito se reuniu com os deputados federais Max Lemos, Lindbergh Farias, Dr. Luizinho, Pedro Paulo, Bebeto e Júlio Lopes.

Segundo Babton Biondi, a articulação junto à bancada federal é fundamental para ampliar a capacidade de investimento da administração municipal. As emendas parlamentares representam um importante reforço na receita do município, permitindo a execução de obras, a aquisição de equipamentos e a ampliação de serviços públicos, especialmente em áreas essenciais como a Saúde.

O prefeito destacou que a presença em Brasília é decisiva para garantir que Rio Claro seja incluída nas destinações de recursos. “Sem essa articulação direta, os municípios acabam enfrentando mais dificuldades para acessar investimentos. Por isso, estamos dialogando com os parlamentares e apresentando projetos prioritários, principalmente para a área da Saúde”, afirmou.

Foto: Divulgação