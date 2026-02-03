Colisão entre carreta e carro deixa mulher em estado gravíssimo na BR-393, em Barra do Piraí

Uma colisão transversal entre uma carreta e um automóvel deixou uma mulher de 46 anos gravemente ferida na manhã desta terça-feira (dia 3), na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente ocorreu no km 257, sentido Volta Redonda.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 11h30, quando o carro, um GM/Onix, cruzava a pista e acabou sendo atingido pela carreta. A condutora do automóvel sofreu ferimentos graves e foi socorrida no local por uma equipe do SAMU.

A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo para o hospital Unimed Barra do Piraí. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde dela.

Apesar da gravidade do acidente, o tráfego na rodovia não chegou a ser significativamente afetado.

Foto: Divulgação/PRF