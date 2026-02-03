“Você gosta de pegar a mulher dos outros?”: tentativa de homicídio em Barra Mansa teria sido motivada por ciúmes

A tentativa de homicídio registrada na manhã desta terça-feira (3), no Centro de Barra Mansa, ganhou novos detalhes após o avanço das investigações da Polícia Civil. O ataque, ocorrido dentro de um apartamento na Rua Michel Vardine, teria sido motivado por ciúmes e envolveu a invasão do imóvel enquanto a vítima dormia.

Inicialmente tratada como uma briga após discussão, a ocorrência passou a ser investigada pelo setor de homicídios da 90ª Delegacia de Polícia diante da gravidade das lesões. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, enquanto o suspeito foi conduzido à delegacia, alegando, num primeiro momento, que teria agido em legítima defesa.

Com o aprofundamento da apuração, agentes ouviram a vítima e testemunhas ainda no hospital, por volta das 8h, o que permitiu reconstituir a dinâmica do crime. Segundo a Polícia Civil, o autor, de 25 anos, teria invadido o apartamento e desferido golpes de faca contra a vítima, de 30 anos. A arma utilizada no ataque foi apreendida.

As investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes, já que a vítima mantém atualmente um relacionamento com a ex-namorada do agressor. Durante as agressões, o autor teria ameaçado a vítima e proferido a frase: “Você gosta de pegar a mulher dos outros?”, o que reforçou a linha de motivação passional.

Diante dos elementos colhidos, o delegado Marcos Montez, titular da 90ª DP, concluiu que houve tentativa de homicídio qualificado. O suspeito foi autuado em flagrante e permanecerá preso, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

