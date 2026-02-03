Jovem é preso com drogas e arma em Volta Redonda

Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (dia 3) por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na Rua Sete de Setembro, após uma ação conjunta de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do serviço reservado do 28º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, os agentes chegaram ao local após receberem informações de inteligência sobre a possível presença de integrantes de uma facção criminosa e de um suspeito investigado por envolvimento em homicídios recentes no município.

Durante o cerco ao imóvel indicado, o principal alvo da operação não foi localizado. No entanto, os policiais conseguiram deter um homem que estava dentro da residência e que, segundo a PM, havia invadido o local. Com ele, foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo e diversos materiais ligados ao tráfico.

Entre os itens recolhidos estão cerca de 96 gramas de crack, 27 gramas de maconha, um revólver calibre 32, munições intactas e deflagradas de diferentes calibres, além de dinheiro em espécie, rádio comunicador, mochila, suspensório tático e anotações em folhas de caderno, que podem indicar a contabilidade do tráfico.

O suspeito foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação