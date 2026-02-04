Detonação de rochas é cancelada e pista de subida da Serra das Araras segue liberada nesta quarta-feira

A detonação de rochas prevista para esta quarta-feira (dia 4), nas obras de duplicação da Serra das Araras, foi novamente cancelada. Com isso, a interdição programada da pista de subida, no sentido São Paulo, entre 13h e 15h, não será realizada, e o tráfego segue normal no trecho.

Segundo a informação da Polícia Rodoviária Federal, a programação prevista a partir desta quinta-feira (dia 5) continua mantida. Caso haja novas mudanças no cronograma, os motoristas serão avisados previamente.

As detonações fazem parte do conjunto de intervenções necessárias para o avanço das obras na Serra das Araras, um dos trechos mais críticos da Rodovia Presidente Dutra, frequentemente impactado por congestionamentos e acidentes, especialmente em períodos de interdição parcial.

Foto: Divulgação