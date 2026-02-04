Dutra: PRF prende caminhoneiro que encobriu placas com adesivo para evitar multas

Um caminhoneiro foi preso nessa terça-feira (dia 3) por agentes da Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado circulando com placas adulteradas em uma carreta que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra. A abordagem aconteceu no km 293, no sentido Rio de Janeiro, no trecho que passa por Barra Mansa.

De acordo com a PRF, a irregularidade foi percebida por uma equipe da 7ª Delegacia da corporação que se deslocava para atender outra ocorrência. Os policiais observaram que caracteres das placas dianteira e traseira estavam parcialmente encobertos, o que dificultava a identificação do veículo. A situação foi comunicada a outra equipe que estava de serviço na Unidade Operacional de Floriano, responsável pela abordagem.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o último caractere da placa do cavalo-trator e o terceiro caractere da placa do semirreboque haviam sido cobertos com papel adesivo branco, numa tentativa de impedir a identificação do conjunto veicular de carga por radares e sistemas de monitoramento.

Questionado pelos policiais, o condutor confessou a adulteração, afirmando que teria feito a modificação para evitar multas por radar. Ele não apresentou a documentação regular dos veículos, embora estivesse de posse de certificados de registro e licenciamento.

Após consulta aos sistemas, a PRF verificou que o semirreboque estava com licenciamento regular, compatível com o documento apresentado. Já o cavalo-trator apresentava licenciamento atrasado desde 2021, e o CRLV encontrado indicava, de forma irregular, o exercício de 2025, caracterizando documento adulterado.

Diante dos fatos, o caminhoneiro recebeu voz de prisão com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O documento falso foi apreendido e encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde passará por perícia e será alvo de investigação.

O motorista permaneceu preso, já que o crime de adulteração de sinal identificador é considerado inafiançável. A ocorrência foi registrada e segue sob responsabilidade da Polícia Civil.