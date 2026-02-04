Homem é detido após furto de panela e polícia descobre que ele era foragido da Justiça em Barra Mansa

Um homem foi preso na noite dessa terça-feira (dia 3) no Centro de Barra Mansa após ser abordado pela Polícia Militar durante patrulhamento de rotina. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, que foi confirmado após a condução à delegacia.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a equipe retornava do horário de reforço quando recebeu relatos de populares sobre um furto ocorrido na Rua Andrade Figueira. Segundo as informações, um homem com camisa e boné brancos teria subtraído uma panela de cor vermelha e deixado o local em seguida.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar o suspeito poucos minutos depois, nas proximidades do local informado. Ele foi abordado e levado à 90ª Delegacia de Polícia, onde, após consulta ao sistema, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto por condição de foragido da Justiça.

Diante da confirmação, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.