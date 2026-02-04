H.FOA amplia atendimento oncológico e reforça cuidado humanizado na região 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o número de casos globais de câncer pode chegar a 35 milhões até 2050, um aumento de 77% em relação a 2022, impulsionado pelo envelhecimento populacional e fatores de risco como tabagismo e obesidade.

No Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, que tem como tema “Unidos pelo Único”, o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) fortalece o seu propósito de oferecer suporte físico e emocional de forma integral e contínua aos pacientes oncológicos. Segundo a unidade, esse compromisso é traduzido em números que evidenciam a relevância e a dimensão do trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de 2025. “Somente no último ano, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital da FOA realizou 67.743 atendimentos oncológicos, um crescimento de 24% em relação a 2024, quando foram registrados 54.766 atendimentos. O avanço reflete não apenas o aumento da demanda, mas também a ampliação da capacidade assistencial do hospital, especialmente em áreas estratégicas”, informa, em nota, o hospital.

Além disso, o ambulatório cirúrgico oncológico, por exemplo, passou de 7.083 para 11.759 atendimentos, um crescimento de 66%. Já o ambulatório clínico de quimioterapia registrou aumento de 13.734 para 17.108 atendimentos, enquanto os exames de imagem oncológicos apresentaram crescimento de 22%, ampliando o suporte diagnóstico e a agilidade no cuidado.

Entre os tipos de câncer mais atendidos pela Unacon, o de mama lidera com 39% dos casos, seguido pelo câncer de próstata, que representa 27% dos atendimentos. O perfil predominante dos pacientes é composto por mulheres entre 45 e 60 anos, majoritariamente residentes em Volta Redonda, o que reforça o papel regional do H.FOA como hospital de referência em oncologia. Atualmente, 5.426 pacientes seguem em tratamento ativo na unidade.

Para garantir um cuidado completo e integrado, o setor de oncologia do H.FOA conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos especialistas em urologia oncológica, mastologia, cirurgia oncológica e oncologia clínica, além de radioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e equipes administrativas e de apoio. Essa estrutura possibilita a oferta de serviços como quimioterapia, radioterapia, exames de imagem, acompanhamento psicológico, suporte nutricional, fisioterapia e grupos de apoio voltados ao acolhimento emocional de pacientes e familiares.

Os números da oncologia se somam aos demais atendimentos realizados pelo H.FOA em 2025. O Centro Médico contabilizou 18.732 atendimentos e 16.440 exames de imagem, incluindo 1.400 mamografias, 10.246 tomografias, 3.225 ultrassonografias e 1.569 exames de raio-X. O hospital também registrou 8.065 atendimentos no pronto-socorro, 8.020 internações, 156 partos e 105 cirurgias robóticas, evidenciando a diversidade e a complexidade dos serviços prestados. “Mais do que números, cada atendimento representa uma história, um desafio e a busca constante por dignidade, acolhimento e qualidade de vida. Os dados reforçam o papel do Hospital da FOA como referência regional em assistência à saúde, aliando tecnologia, crescimento sustentável e, sobretudo, um modelo de cuidado centrado no paciente”, reforça, em nota à imprensa, o H. FOA.