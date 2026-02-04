Voltaço inicia vendas de ingressos para partida contra o Madureira

O Volta Redonda FC iniciou, nesta quarta-feira (dia 4), as vendas de ingressos para o duelo contra o Madureira, no sábado (dia 7), às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A partida será válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site https://ticketvrx.com.br/83-vrfc-x-madureira ou nos seguintes pontos de venda:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Vendas no dia da partida

No dia do jogo, os ingressos serão vendidos das 18h até o intervalo do primeiro tempo.

Volta Redonda: Setor Azul

Madureira: Setor Laranja

Valores

Arquibancada: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) Cadeira: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Gratuidades

Podem ser retiradas diretamente nas roletas do estádio — Setor Azul (Volta Redonda) e Setor Laranja (Madureira) — enquanto houver carga disponível.

Foto: João Braz- COMKT/VRFC