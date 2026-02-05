Governador apresenta, em Londres, oportunidades do Estado do Rio no setor de energias renováveis

As oportunidades do Rio de Janeiro no setor de energias renováveis, destacando os projetos estruturantes realizados pelo governo e o potencial em fontes limpas, foram apresentadas pelo governador Cláudio Castro, nesta quinta-feira (05/02), em Londres, durante reunião e visita às instalações da Octopus Energy, que fornece sistemas de energia elétrica sustentável de baixo custo. A ideia é levar para o estado a empresa, que pretende operar no novo modelo de Mercado Livre de Energia, que entra em vigor a partir de 2027.

“Estamos trabalhando para que o Rio de Janeiro seja um dos principais destinos de investimentos em energias renováveis, com ambiente institucional seguro, planejamento e diálogo com investidores internacionais. Temos grande potencial em fontes limpas e queremos parceiros como a Octopus Energy para ampliar a oferta de energia sustentável e de baixo custo para a nossa população”, explicou o governador.

A abertura do novo mercado, prevista para 2027 e 2028, será feita por etapas, dando direito de o consumidor escolher de qual empresa irá ‘comprar’ a energia elétrica. Desde 2024, o modelo está restrito aos consumidores conectados em alta tensão. Hoje, para a maioria dos atendidos por distribuidoras – especialmente em baixa tensão, como residências e pequenos comércios -, o consumo de energia ocorre de maneira regulada, na qual a distribuidora adquire energia por regras definidas nacionalmente e repassa o custo na tarifa.

Potenciais fluminenses

Durante o encontro com diretores da empresa britânica, Castro ressaltou os potenciais energéticos do Rio de Janeiro, responsável por 89% da produção nacional de petróleo e 76% da de gás natural. Além disso, o estado produz 327 milhões de m3 de biogás e 80,3 milhões de m3 de biometano por ano. O estado avança ainda para se consolidar como protagonista na diversificação da matriz de energia no Brasil.

“Nosso objetivo é construir parcerias de longo prazo com empresas que tragam inovação e soluções eficientes em energia limpa. O Rio de Janeiro tem escala de mercado, infraestrutura e iniciativas estruturantes para acelerar investimentos e implantar soluções sustentáveis que aumentem a competitividade e reduzam custos para consumidores e empresas”, afirmou o governador.