Reajuste salarial no Congresso pressiona contas públicas e expõe impasse político em ano eleitoral

A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional trouxe à pauta, logo nos primeiros dias do ano legislativo, a proposta de reajuste salarial para servidores federais. A iniciativa, na opinião do presidente do diretório municipal do PSD de Barra Mansa, Leo Santos, avança de forma desconectada da Reforma Administrativa, que segue em discussão nas Casas Legislativas e tem como relator o deputado federal Pedro Paulo. Em meio a esse cenário, o debate vem sendo sucessivamente adiado, travado pela conjuntura do ano eleitoral e pela dificuldade do Parlamento em assumir o desgaste político de decisões estruturais.

Leo afirma que o Congresso optou por ‘empurrar o problema com a barriga’, já que o reajuste entra na pauta, mas a reforma, que deveria organizar o sistema e corrigir distorções históricas, fica paralisada. “Em ano eleitoral, ninguém quer enfrentar privilégios nem votar medidas impopulares”, avalia.

O impacto econômico da proposta é direto e significativo. O aumento pressiona ainda mais a folha de pagamento da União, que já consome uma fatia expressiva do orçamento federal. Com o reajuste, algumas carreiras passam a ultrapassar o teto constitucional, hoje fixado em R$ 44.008,52, valor correspondente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Na prática, mecanismos como gratificações, adicionais e verbas indenizatórias permitem que salários superem esse limite, fragilizando o princípio constitucional do teto.

Segundo Leo Santos, o problema está no modelo que se perpetua. “Sem uma reforma administrativa séria, o reajuste vira combustível para desigualdade dentro do próprio serviço público e para o descontrole das contas. Quem ganha menos continua sem valorização real, enquanto o topo segue acumulando benefícios”, afirma.

O efeito cascata é outro fator preocupante. A sinalização dada pelo Congresso tende a estimular reivindicações semelhantes em estados e municípios, ampliando despesas obrigatórias em todas as esferas da administração pública. Esse movimento reduz a capacidade de investimento do Estado e compromete recursos que poderiam ser destinados a políticas públicas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.

No plano político, o adiamento da discussão de fundo revela um Congresso acuado pelo calendário eleitoral. A Reforma Administrativa, apesar de amplamente debatida, segue sem avanço concreto, enquanto medidas pontuais ganham espaço, muitas vezes mais por conveniência política do que por responsabilidade fiscal. “O país não pode continuar refém do calendário eleitoral. Reformar o Estado é uma necessidade, não uma opção”, destaca Leo.

