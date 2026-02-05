Polícia Militar apreende cinco armas de fogo em operação no bairro Roma, em Volta Redonda

Uma ação do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º BPM resultou na apreensão de cinco armas de fogo e munições de diversos calibres, nesta quinta-feira (dia 5), no bairro Roma, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a operação teve início por volta das 13h, a partir de dados levantados pelo setor de inteligência. Durante a atuação no local, os policiais localizaram o armamento, além de um coldre e uma luneta. O material foi apreendido e apresentado na delegacia para os procedimentos legais.

Até o momento, não há detalhes sobre presos ou sobre a origem das armas apreendidas.

Foto: Divulgação