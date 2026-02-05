Homem é preso após agredir companheira na frente da filha e descumprir medida protetiva em Barra do Piraí

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (dia 5), um homem acusado de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Santana, em Barra do Piraí. A ação foi realizada por agentes da 88ª Delegacia de Polícia, após denúncias e diligências no local dos fatos.

Segundo a investigação, a vítima vinha sofrendo agressões físicas reiteradas, incluindo socos, tapas, puxões de cabelo e estrangulamento, além de ameaças de morte. As agressões ocorreram, inclusive, na presença da filha da vítima, uma criança, o que agrava a conduta do agressor.

A Polícia Civil apurou ainda que o homem já possuía histórico de violência doméstica, com registro de prisão anterior em outro estado, e que havia uma medida protetiva de urgência em vigor, descumprida no momento das agressões.

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, permanecendo sob cuidados hospitalares. Após diligências, o agressor foi localizado no próprio endereço onde ocorreram os fatos e conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante formalizada.

A Polícia Civil reforça que a violência doméstica é crime e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma segura e sigilosa, como instrumento fundamental para a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores.