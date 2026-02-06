Polícia Civil prende integrantes de grupo que extorquia dono de churrascaria em BM

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia desarticularam, nesta quinta-feira (dia 5), parte de uma quadrilha de agiotagem ligada à facção criminosa Comando Vermelho, responsável por extorsões contra empresários da região.

A investigação começou após denúncia de um empresário, dono de uma churrascaria localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa. Segundo apurado, ele havia tomado R$ 250 mil emprestados com os criminosos. Mesmo após quitar o valor, os suspeitos continuaram impondo cobranças abusivas, elevando de forma arbitrária os valores exigidos. Ao todo, a vítima contabiliza ter pago mais de R$ 800 mil ao grupo, sem que as extorsões cessassem.

Os criminosos chegaram a exercer controle direto sobre o estabelecimento. Três homens se revezavam diariamente na churrascaria, intimidando funcionários e portando armas de fogo. As máquinas de cartão utilizadas para recebimento dos pagamentos foram substituídas por equipamentos da quadrilha, permitindo controle total sobre a movimentação financeira.

Segundo relatos à polícia, os funcionários eram coagidos a permanecer trabalhando sob constante ameaça. Os criminosos afirmavam pertencer ao Comando Vermelho e, em diversas ocasiões, exibiam armas para intimidar os trabalhadores. O empresário também recebia ameaças diretas: caso procurasse a delegacia, os autores prometiam matá-lo e agredir sexualmente sua esposa e filha.

Por volta das 12h de ontem, após determinação do delegado titular Marcus Montez, foi deflagrada uma operação no estabelecimento. Um casal de envolvidos foi preso em flagrante: o homem, de 33 anos, e a mulher, de 28 anos. No momento da abordagem, a mulher estava no caixa da churrascaria com uma pistola carregada na cintura.

Durante a ação, a polícia apreendeu três carros de luxo, quatro celulares, nove máquinas de cartão, 38 munições, uma pistola, dois carregadores e uma quantia em dinheiro que estava no caixa.

Todos os envolvidos foram identificados, incluindo um, que possui mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de extorsão. Segundo a investigação, os presos são moradores de Barra Mansa e Volta Redonda. Eles foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, os presos responderão pelos crimes de extorsão com aumento de pena, agiotagem, associação criminosa armada e porte de arma de fogo de uso restrito. Os demais identificados responderão por extorsão, agiotagem e associação criminosa armada.

“Não existe agiotagem ‘amigável’. Existe crime, coação e violência. E a Polícia Civil vai agir com rigor contra quem insiste nessa prática”, afirmou o delegado Marcus Montez, titular da 90ª.

A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952, com sigilo garantido.