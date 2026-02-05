Mulher morre em acidente na BR-393, em Três Rios

Um grave acidente envolvendo duas carretas e uma caminhonete deixou uma mulher de 41 anos morta na tarde desta quinta-feira (dia 5), na BR-393, em Três Rios. A colisão aconteceu no km 162, na altura do bairro Moura Brasil. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, a vítima fatal estava na caminhonete. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas, e não há, até o momento, detalhes sobre o que teria provocado o acidente.

Por causa da ocorrência, o trânsito na rodovia precisou operar em sistema de “siga e pare”, o que causou lentidão no trecho.

Mais informações em breve.

Foto: Divulgação/PRF