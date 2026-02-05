Câmeras flagram furto de celular em hospital e Guarda Municipal prende suspeito em Volta Redonda

A rápida atuação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a integração com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultaram na prisão, na madrugada desta quinta-feira (5), de um homem, de 34 anos, suspeito de furtar um celular. O crime aconteceu no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG) – antigo Cais Aterrado – e teve como vítima uma funcionária.

Após o recebimento da denúncia, agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) acessaram imagens das câmeras da unidade médica, que são integradas ao sistema do Ciosp, e constataram que um homem, aproveitando-se de um momento de distração de funcionários, furtou um celular que estava sobre o balcão de atendimento ao público. A filmagem mostra o suspeito próximo a um bebedouro e, ao perceber a ausência de pessoas no local e o aparelho sobre o balcão, se aproveita da oportunidade para cometer o furto.

Com base nessas imagens, agentes do Ciosp fizeram o acompanhamento do homem, enquanto a Guarda Municipal foi acionada. O suspeito foi localizado no próprio bairro Aterrado. Durante a abordagem, os guardas encontraram com ele um celular da marca Motorola, de cor verde, que foi reconhecido pela vítima como sendo o aparelho furtado. O homem foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante por furto de celular.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que além das ruas e avenidas, unidades de saúde e outros imóveis públicos também são monitorados por câmeras de segurança e que a tecnologia auxiliou às forças de segurança a agirem de forma rápida e precisa.

“Esse caso mostra a eficiência do nosso sistema de monitoramento e da atuação rápida da Guarda Municipal. As câmeras do Ciosp, aliadas ao pronto atendimento das equipes nas ruas, permite respostas rápidas à população e reforçam a sensação de segurança nos espaços públicos”, afirmou.

Foto: Divulgação/Semop.

