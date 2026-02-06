Influenciador Henrique Maderite morre aos 50 anos em Minas Gerais

O influenciador digital e empresário Henrique Maderite morreu aos 50 anos na tarde desta sexta-feira (dia 6), em Minas Gerais. Segundo informações preliminares, ele foi encontrado sem vida em seu haras particular, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na Região Central do estado. As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada por uma rede de vizinhos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estiveram no local e a perícia técnica foi chamada para apurar o caso.

As primeiras informações indicam que o influenciador apresentava sangramento no ouvido, um corte na região da nuca e marcas roxas no pescoço. A causa do óbito ainda não foi confirmada oficialmente.

Horas antes de ser encontrado morto, Henrique Maderite havia feito sua última publicação nas redes sociais, ainda pela manhã. Em um vídeo que ultrapassou 80 mil curtidas, ele repetiu seu bordão mais conhecido e desejou um bom fim de semana aos seguidores. A postagem também trazia comentários sobre fatos políticos recentes, como a aprovação do reajuste para servidores do Legislativo federal e críticas ao governo federal. O último vídeo foi publicado por volta do meio-dia.

Natural de Belo Horizonte, Maderite acumulava mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais e ficou nacionalmente conhecido pelo bordão “Sextou BB”, com o qual comentava, de forma bem-humorada, o clima das sextas-feiras. Ao longo dos anos, construiu forte engajamento digital e também atuava como empresário.

Foto: Reprodução