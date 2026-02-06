PRF recupera caminhão roubado com carga avaliada em R$ 500 mil na BR-393, em Volta Redonda

Um caminhão roubado, transportando cerca de 10 toneladas de alimentos enlatados, foi recuperado na manhã desta sexta-feira (dia 6) na BR-393, em Volta Redonda. A ação ocorreu por volta das 11h, no km 281 da rodovia, nas proximidades do posto Borba Gato, e resultou na detenção de um homem de 35 anos.

De acordo com a equipe da unidade operacional de Barra do Piraí, os agentes receberam um pedido de apoio após a seguradora e a gerenciadora de risco identificarem, por meio de rastreamento, a suspeita de roubo do veículo e da carga. O material transportado – enlatados de atum, sardinha e patê – está avaliado em aproximadamente R$ 500 mil.

Com base nas informações sobre o deslocamento do caminhão e suas características, os agentes conseguiram interceptar o veículo. Durante a abordagem, foi constatado que as placas do caminhão trator e do semi-reboque haviam sido trocadas. As placas originais foram encontradas no interior do veículo.

O condutor ainda tentou fugir no momento da abordagem, mas foi detido. Ele foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação para apurar a participação de outros envolvidos e as circunstâncias do crime.

Foto: Divulgação/PRF