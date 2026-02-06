Chuva causa alagamentos em Volta Redonda e previsão indica mais instabilidade nos próximos dias

As fortes chuvas registradas nesta sexta-feira (dia 6) provocaram transtornos em diferentes pontos de Volta Redonda. Moradores relataram alagamentos em vias importantes da cidade, com impactos diretos no trânsito e na mobilidade urbana.

Um dos pontos mais críticos foi a Rodovia dos Metalúrgicos, nas proximidades do condomínio Vivendas do Lago, onde o volume de água deixou a via praticamente intransitável. Também houve registros de alagamento na Vila Santa Cecília.

Na entrada do Parque do Contorno, moradores voltaram a reclamar que a via fica quase impossível de ser utilizada em dias de chuva. O local é estratégico, já que também serve de ligação com o bairro Nova Primavera, ampliando os transtornos para quem precisa circular pela região.

Além disso, foram registrados pontos de ruas alagadas nos bairros Santo Agostinho e Água Limpa, segundo relatos da população.

Previsão do tempo

De acordo com a previsão meteorológica, a chuva deve continuar de forma frequente e volumosa em áreas do Sudeste nos próximos dias. No estado do Rio de Janeiro, já há registros de danos estruturais e pessoas desalojadas em alguns municípios por conta dos altos acumulados.

A tendência é de manutenção da instabilidade ao longo do fim de semana e pelo menos até terça-feira (dia 10). As regiões com maior potencial para volumes elevados incluem a Região Metropolitana do Rio, Costa Verde, Região Serrana, Sul Fluminense, além do Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais e Zona da Mata Mineira. O domingo (dia 8) concentra o maior risco para episódios de chuva forte.

Orientação à população

Com o solo já encharcado, permanece elevado o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta. A orientação é evitar áreas alagadas, redobrar a atenção no trânsito e seguir as recomendações da Defesa Civil.