Triagem odontológica oferece 1.000 vagas gratuitas à população 

Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal, o curso de Odontologia do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) promove uma triagem odontológica gratuita nos dias 11 e 12, quarta e quinta-feira, a partir das 18h, no prédio 11, do campus Olezio Galotti, em Três Poços voltada à população em geral. A ação será realizada em dois dias consecutivos e atenderá pessoas a partir de 10 anos de idade.

Ao todo, serão disponibilizadas 500 vagas por dia, totalizando 1.000 atendimentos, realizados por ordem de chegada. Em cada dia, os primeiros 500 pacientes que comparecerem serão atendidos. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal.

A triagem será conduzida por professores do curso de Odontologia, com o apoio de alunos da clínica, e tem como finalidade avaliar as condições de saúde bucal dos participantes, além de encaminhá-los para os atendimentos adequados, de acordo com a necessidade identificada.

A iniciativa reforça o compromisso do UniFOA com a promoção da saúde, o cuidado preventivo e a formação prática dos estudantes, ao mesmo tempo em que oferece à comunidade uma oportunidade de avaliação odontológica qualificada, gratuita e acessível.