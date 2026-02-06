Segurança Presente prende suspeita por furto de lâmpadas públicas e captura foragido da Justiça em Volta Redonda

Agentes do programa “Segurança Presente” realizaram duas prisões nessa quinta-feira (5), em Volta Redonda. Nas ocorrências registradas na Vila Santa Cecília e no Centro, eles detiveram uma mulher de 61 anos, flagrada furtando lâmpadas usadas pela prefeitura para enfeitar o espaço público; e um homem de 48 anos procurado pela Justiça, identificado por meio de câmeras de reconhecimento facial.

A primeira ocorrência aconteceu durante a tarde, na Rua 14, na Vila Santa Cecília, nas proximidades do Pontual Shopping. Durante patrulhamento, policiais do Segurança Presente foram alertados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sobre o furto de lâmpadas natalinas pertencentes à prefeitura, que estavam instaladas em árvores da via pública. A denúncia foi feita por populares direto à Semop, que acompanhou a suspeita por meio de câmeras de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

No local, os agentes localizaram a suspeita, uma mulher de 61 anos, sentada na calçada, ao lado de uma sacola contendo cinco unidades das lâmpadas, posteriormente reconhecidas como sendo patrimônio público. A mulher, deficiente auditiva, foi conduzida à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado como furto. Um intérprete de Libras da Prefeitura de Volta Redonda auxiliou no atendimento durante o registro da ocorrência. Após os procedimentos legais, a mulher permaneceu presa.

Foragido identificado por câmeras

Já no início da noite, uma segunda ação do Segurança Presente resultou no cumprimento de um mandado de prisão em aberto, no Centro, após câmeras de reconhecimento facial identificarem um homem procurado pela Justiça nas dependências da Rodoviária Francisco Torres.

O suspeito foi localizado na plataforma “C” da rodoviária, onde aguardava um ônibus para outro município. Ele foi abordado e encaminhado à 93ª DP, onde o mandado de prisão em aberto foi confirmado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, o uso da tecnologia e a participação da sociedade têm sido decisivos para garantir a eficácia das ações de segurança no município.

“Essas duas ações demonstram a eficiência do sistema de segurança implementado no município. A utilização das câmeras de reconhecimento facial, aliada ao patrulhamento constante e à integração entre as forças de segurança, tem permitido identificar e retirar de circulação procurados pela Justiça, além de proteger o patrimônio público e garantir mais segurança à população, que também tem contribuído com denúncias”, destacou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.