Volta Redonda sediará 2ª Corrida pela Vida – CMEC-VR neste domingo

Volta Redonda vai receber, neste domingo (dia 8), a 2ª Corrida pela Vida – CMEC-VR, um evento que une esporte, solidariedade e conscientização social. A largada está marcada para às 8h, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi, no bairro Voldac. A corrida é promovida pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC-VR) e Associação Comercial, Industrial, de Serviços e da Agropecuária de Volta Redonda (Aciap-VR). Com caráter beneficente, a iniciativa tem como principal objetivo apoiar uma instituição que auxilia portadores de câncer.

Aberta ao público masculino e feminino, a prova contará com a participação de cerca de 300 atletas, com idade mínima de 14 anos, considerando o ano de nascimento. O percurso terá aproximadamente 5 quilômetros, incentivando a prática esportiva, a promoção da saúde, do bem-estar e a integração da comunidade.

Os atletas serão divididos nas seguintes categorias por faixa etária: até 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; e 60 anos ou mais. Serão premiados com troféus os três primeiros colocados no geral, nas categorias masculina e feminina, além dos três primeiros colocados de cada faixa etária, também nos dois gêneros.

A retirada do kit da 2ª Corrida pela Vida – CMEC-VR acontecerá no sábado, dia 07, das 10h às 14h, na sede da Aciap-VR, localizada na Rua Embaixador Assis Chateaubriand, nº 18, no bairro Aterrado.

O presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes, destacou a importância do evento e agradeceu aos patrocinadores e atletas inscritos. “Tem o lado do esporte, mas principalmente, ajudar as instituições que prestam serviços aqui na nossa cidade. Este ano vamos reverter toda a arrecadação da corrida para o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer (GAPC). Além de praticar uma atividade física, os corredores estarão ajudando essa grande instituição”, ressaltou.

Para Marilza Reis, presidente do CMEC-VR, a grande adesão ao evento comprova que a corrida virou sinônimo de solidariedade e amor ao próximo e já faz parte do calendário esportivo de Volta Redonda. “Pelo segundo ano seguido tivemos uma grande apoio dos corredores e apoiadores. Me sinto muito feliz em saber que nossa iniciativa está surtindo efeito, e o mais importante, vai ajudar aqueles que precisam. Só tenho a agradecer a parceria com a Aciap-VR e a todos que acreditaram em nosso trabalho”, afirmou.

Entre os parceiros, estão a Aciap-VR, Circuito do Aço e Prefeitura Municipal de Volta Redonda, aos apoiadores Diário do Vale, A Voz da Cidade, DocPress, e aos patrocinadores da prova: Advocacia Vasconcellos, Luquip, Shopping Park Sul, Vitória Restaurante, Parrilla 252, Café Faraó e Favorito, Vigor, Hospital Unimed VR, Imediata, Royal, Logomídia VR, Drogaria Moderna, AJSeg Consultorias e Chic Viagens. Há ainda aqueles que apoiam o evento com a doação de brindes, como Óticas Drumond, Tennis One, dõTerra, Padaria Madrigal, Clínica Bia Belle, Bio Extratus, KerollynTatoo, Delicatessen Theobald, VSalles, Mari Mari, Joias Flor de Lis, Josi Fashion, Avatim, Laundromat lavanderias, Constance Sider Shopping, Tazza do Brasil, Hollus Clinic, Mep na Cesta, Loja Bela Lua, Zays, Tá No Pé, Track & Field, Casa 21 Restaurante. E a todas as diretoras do CMEC-VR pela realização da 2ª Corrida Pela Vida.