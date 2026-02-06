Vinicius Cozzolino garante R$ 512 mil em emendas para municípios do Sul Fluminense

O deputado estadual Vinicius Cozzolino (União) assegurou a inclusão de R$ 512 mil em emendas parlamentares no Orçamento do Estado de 2026, já aprovado pela Alerj, destinados a quatro municípios do Sul Fluminense: Resende, Porto Real, Barra do Piraí e Areal. Os recursos serão aplicados ao longo do ano em saúde, educação, inclusão social e segurança pública.

Em Resende, o município contará com R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil para melhorias no Centro Educacional Municipal de Atendimento Gente Eficiente, que atende 162 pessoas com deficiência, e R$ 100 mil para o Centro de Controle de Zoonoses.

Para Porto Real, foram destinados R$ 100 mil para novos equipamentos no Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis, ampliando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços.

Em Barra do Piraí, R$ 104 mil serão investidos na aquisição de um veículo para o Centro de Especialidades Médicas Albert Sabin, utilizado no transporte de exames, apoio logístico e atendimento domiciliar.

Já em Areal, o total é de R$ 108 mil: R$ 58 mil para duas motocicletas da Guarda Municipal e R$ 50 mil para adequação do laboratório de Ciências Naturais do Colégio Estadual Mariano Procópio, fortalecendo o ensino prático.

“Nosso mandato tem um olhar atento para o interior do Rio. As emendas parlamentares são uma ferramenta importante para levar investimentos diretos, fortalecer a gestão local e melhorar a vida da população”, afirmou Cozzolino.

O parlamentar destacou que a estratégia busca descentralizar recursos e reduzir desigualdades, garantindo que municípios do interior tenham prioridade nos investimentos em saúde, educação, segurança e inclusão social.