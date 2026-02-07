Subida da Serra das Araras será fechada entre 16h e 18h deste sábado para detonação de rochas

A pista de subida da Serra das Araras ficará interditada neste sábado (dia 7), no período das 16 às 18 horas, para uma nova etapa das detonações de Rochas. A informação foi divulgada pela concessionária RioSP, que destacou que a ação é necessária para o avanço das obras de ampliação da Via Dutra (BR-116).

Para garantir a segurança de clientes da rodovia e trabalhadores da obra, a rodovia no sentido São Paulo terá fechamento total programado em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no período das 16h às 18h, na altura do km 225, em Paracambi (RJ). A RioSP reforça ainda que todas as intervenções seguem rigorosamente os protocolos de segurança exigidos pelos órgãos competentes.

A orientação aos motoristas é para que programem sua viagem, evitem o trecho durante o período da interdição e acompanhem as informações atualizadas pelos canais oficiais da RioSP, pelo APP Motiva Rodovias, pelo telefone e WhatsApp 0800 017 35 36 e site da RioSP.

“As obras integram o maior conjunto de melhorias já realizado na Serra das Araras, com foco na ampliação da capacidade da rodovia, no aumento da segurança viária e na melhoria da experiência dos motoristas”, conclui a RioSP, uma empresa Motiva.

Foto: Divulgação