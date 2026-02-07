Voltaço enfrenta o Madureira no Raulino pela última rodada do Cariocão

Neste sábado (dia 7), às 21h, o Esquadrão de Aço entra em campo contra o Madureira, no Raulino de Oliveira. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

A equipe do Voltaço realizou uma semana intensa de treinamentos em busca da vitória neste importante duelo.

O técnico Rodrigo Santana elaborou atividades técnicas e táticas ao longo da semana, além de trabalhos específicos, de acordo com as necessidades da equipe para este jogo.

O atacante MV, que é um dos artilheiros do Voltaço na competição, contou como foi a semana de preparação para esta partida.

“Tivemos uma semana muito boa de treinamentos. Estamos bastante concentrados para este jogo, pois sabemos da importância que ele tem. Recebemos informações da nossa comissão técnica sobre o Madureira e trabalhamos muito para chegarmos dentro de campo, fazer o nosso melhor e sair com os três pontos”, contou o atacante.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos através do site https://ticketvrx.com.br/83-vrfc-x-madureira e entre 18h até o intervalo do primeiro tempo nas bilheterias do estádio:

Volta Redonda: Setor Azul

Madureira: Setor Laranja

Valores

Arquibancada: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Cadeira: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Gratuidades

Podem ser retiradas diretamente nas roletas do estádio: Setor Azul – Volta Redonda e Setor Laranja – Madureira, enquanto houver carga disponível.

Cinquentenário do clube

O jogo também será marcado pelas comemorações do aniversário de 50 anos do Voltaço.

Neste sábado, o clube realizará, com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, a partir das 16h, na Rua 539, nas imediações do acesso Azul do Estádio Raulino de Oliveira, uma edição especial do tradicional Fanfestaço em comemoração à data simbólica para todos os apaixonados pelo Esquadrão de Aço.

A ação pré-jogo contará com show ao vivo, cerimônia de homenagens, exposição de troféus, praça de alimentação, uma super área kids e muito mais.