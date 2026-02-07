Foragido da Justiça é preso dentro de casa no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa

Um homem de 29 anos foi preso na manhã deste sábado (dia 8) no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. Ele é apontado como um dos gerentes do tráfico local, com ligação a uma organização criminosa. Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 11h, na Rua Geraldo Basílio, após informações de que o suspeito estaria foragido da Justiça.

As equipes foram até o endereço indicado e fizeram contato com a esposa do suspeito, que autorizou a entrada dos policiais na residência. O homem foi localizado dormindo em um dos quartos, informado sobre o mandado de prisão em aberto e, em seguida, recebeu voz de prisão.

O mandado é referente a uma condenação pelos artigos 16 da Lei do Desarmamento (Lei 10.826/03) e artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06), que tratam, respectivamente, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a prisão, ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação