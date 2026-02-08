Vereador Paulo César Conrado morre aos 64 anos em Volta Redonda

Morreu na tarde deste domingo (dia 8), aos 64 anos, o vereador de Volta Redonda Paulo César Lima Conrado (Pode). Ele estava internado no Hospital Unimed e enfrentava um câncer.

Servidor público de carreira, Paulo Conrado exercia o oitavo mandato consecutivo na Câmara Municipal. Ao longo de mais de duas décadas de vida pública, presidiu o Legislativo municipal por quatro vezes, consolidando-se como uma das figuras mais longevas e influentes da política local.

A morte do parlamentar gerou repercussão entre autoridades e colegas. O prefeito Neto (PP) lamentou a perda e decretou luto oficial no município. Em nota publicada nas redes sociais, destacou a trajetória de Conrado na vida pública. “Paulo dedicou parte importante de sua história ao trabalho em favor de Volta Redonda, sempre com compromisso, presença e respeito à população. Sua partida deixa um vazio na Câmara Municipal e entre todos que conviveram com ele ao longo de sua trajetória política”, afirmou.

Companheiro de Conrado ao longo das últimas duas décadas, o vereador Édson Quinto (PL) também prestou homenagem. Em nota, ressaltou o compromisso do parlamentar com a população e as contribuições deixadas ao município. “Paulo Conrado construiu uma trajetória de dedicação à vida pública e de importantes serviços prestados ao município ao longo de seus mandatos. Sua atuação firme e seu espírito público serão lembrados por todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado”, declarou.

O vereador Betinho Albertassi (União) também se manifestou, agradecendo o apoio recebido ao longo da trajetória política e destacando o legado deixado por Conrado. “Minha eterna gratidão a tudo o que você fez por mim e por toda a população de Volta Redonda. Seu legado é um exemplo para todos nós, políticos”, afirmou.

Com a vacância do cargo, assume a vaga na Câmara Municipal o suplente Marco Antônio da Cunha, conhecido como Marquinho Motorista (Pode), primeiro suplente do partido, com 1.223 votos nas últimas eleições.

O velório será realizado na sede da Câmara Municipal de Volta Redonda, nesta segunda-feira (9), a partir das 7h. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento. Paulo Conrado deixa dois filhos.

