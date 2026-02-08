BM: Polícia apreende grande quantidade de drogas em carro abandonado no bairro Bom Pastor

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na tarde de sábado (dia 7), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. O material estava escondido no porta-malas de um carro antigo e abandonado há tempos na Rua Maurício Adriano, em uma área conhecida como “Lazaredo”.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam patrulhamento com foco no combate ao tráfico de drogas, após receberem informações de que o veículo estaria sendo utilizado para armazenar entorpecentes por integrantes de uma facção criminosa que atua na região. No local, os policiais confirmaram a denúncia.

Dentro do porta-malas do automóvel, um Opala azul, foram encontrados 152 pinos grandes de cocaína, 354 tambores da mesma droga, uma sacola com uma porção média de cocaína e cerca de 1.500 eppendorfs vazios, geralmente usados para embalar entorpecentes.

Ninguém foi preso durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação