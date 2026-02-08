Voltaço empata com Madureira e se classifica para as quartas de final do Cariocão

O Volta Redonda recebeu, na noite de sábado (dia 7), o Madureira, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, e empatou em 1 a 1.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Santana criou ainda na primeira etapa oportunidades de marcar o seu gol.

No entanto, quem abriu o placar foi o Tricolor Suburbano, com Rodrigo Lindoso, em cobrança de pênalti, aos 18 minutos do segundo tempo.

O Voltaço pressionou e conseguiu o gol de empate aos 37 minutos, com o colombiano Blanco, que acertou um cabeceio perfeito no canto esquerdo do goleiro do Madureira.

Este foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Esquadrão de Aço.

Nos minutos seguintes, o Volta Redonda tentou marcar o gol da virada, soube conter as investidas do Madureira, mas a partida terminou empatada.

Fim da rodada definirá o adversário nas quartas de final

O empate com o time da Zona Oeste carioca confirmou a classificação do Voltaço para as quartas de final da competição.

A definição do adversário do Volta Redonda na próxima fase acontecerá neste domingo (8), após os demais jogos desta rodada.

Foto: Divulgação