“Vamos fazer a diferença”, diz presidente na primeira reunião da nova diretoria da CDL Barra Mansa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL BM) realizou, na noite dessa quinta-feira (dia 5), a primeira reunião da nova diretoria eleita para o triênio 2026–2028. O encontro aconteceu na sede da entidade, no bairro Ano Bom, e marcou o início oficial dos trabalhos da gestão comandada pelo empresário José Paulo Nogueira, que assume a presidência com o discurso de fortalecimento do associativismo e ampliação dos serviços oferecidos aos lojistas.

A CDL Barra Mansa tem como missão representar os interesses do comércio local, além de atuar no desenvolvimento econômico do município. Durante a reunião, diversos temas estratégicos foram debatidos, com destaque para ações institucionais, planejamento administrativo e eventos previstos para o ano.

O diretor-secretário, Leonardo dos Santos, apresentou um panorama dos serviços prestados pela CDL aos associados e relembrou a participação ativa da entidade na criação da Companhia Independente da Polícia Militar em Barra Mansa, iniciativa considerada relevante para a segurança do comércio. Também foi definido o agendamento da assembleia geral que irá apresentar os resultados do primeiro bimestre de 2025.

Leonardo avaliou positivamente o primeiro encontro da nova diretoria. Segundo ele, o clima foi de participação e consenso em torno do fortalecimento da entidade. “Eu achei a reunião produtiva. Sinto uma diretoria bem participativa, com muito anseio de fortalecimento da entidade e do associado. Há um consenso de que precisamos fortalecer os associados da CDL e oferecer mais produtos e serviços. A expectativa é positiva para essa gestão. Vamos trabalhar bastante para proporcionar um comércio mais forte e uma CDL mais forte”, afirmou.

A diretora de Eventos, Mariana Ventura Alves, também abordou a participação da CDL Barra Mansa na Convenção Nacional do Comércio Lojista, que será realizada em João Pessoa, entre os dias 27 e 29 de agosto. O evento é considerado estratégico para a troca de experiências, networking e atualização sobre tendências do setor.

À frente da nova gestão, José Paulo Nogueira reforçou que o foco principal será o associado e o fortalecimento institucional da CDL. Segundo ele, a proposta é intensificar ações que tragam resultados concretos para o comércio local. “O associado precisa se sentir representado e valorizado. Nosso compromisso é trabalhar para fortalecer a entidade, ampliar serviços e contribuir para o desenvolvimento do comércio de Barra Mansa”, destacou.

A nova diretoria assumiu oficialmente em 1º de janeiro, conforme prevê o estatuto da entidade, dando início a um novo ciclo administrativo. Com trajetória consolidada no movimento lojista e atuação ativa dentro da CDL, José Paulo afirma conhecer de perto os desafios do comércio e também as potencialidades de Barra Mansa como polo regional de consumo.

Entre as metas da gestão 2026–2028 estão a capacitação dos lojistas, o fortalecimento do engajamento associativo e a ampliação das ações e campanhas promocionais. “Queremos dar cada vez mais visibilidade ao empreendedorismo local e trabalhar para que o comércio esteja cada vez mais preparado e competitivo”, ressaltou o presidente.

O associativismo segue como eixo central da atuação da CDL Barra Mansa. Integrada ao Sistema CNDL, a entidade mantém representatividade nas esferas estadual e nacional, defendendo os interesses do empresariado local e contribuindo para a construção de um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável.