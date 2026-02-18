Após descumprir medida protetiva e danificar o carro da ex, homem acaba preso em Barra Mansa

Um homem de 46 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 18) suspeito de descumprir medida protetiva, ameaçar a ex-companheira, de 42 anos, e danificar o carro dela no bairro Jardim América, em Barra Mansa. O caso foi registrado como violência doméstica e familiar na 90ª Delegacia de Polícia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo CIOSP após denúncia de que o ex-companheiro estaria tentando invadir a residência da mulher, na Rua Alípio Gomes dos Santos. No local, a vítima relatou que ouviu um barulho durante a madrugada e, ao verificar pela janela, viu o homem furando dois pneus do carro dela.

A mulher informou ainda que vinha recebendo diversas mensagens do ex-companheiro – inclusive no momento da presença da guarnição – e que já havia procurado a delegacia no dia anterior para registrar ameaças. Ela também afirmou possuir medida protetiva contra o suspeito.

Ainda conforme a PM, enquanto os policiais atendiam a ocorrência, o homem retornou ao local. Questionado, disse que estava trabalhando como motorista de aplicativo e negou as acusações. Diante da existência da medida protetiva, das mensagens enviadas e do contexto apresentado, os policiais conduziram as partes para a delegacia.

Após análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso.