Colaborador da CSN é preso suspeito de tentar furtar cobre da empresa

Um funcionário da CSN foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 18) após ser flagrado por vigilantes patrimoniais com pedaços de cobre ao sair do local de trabalho, na Usina Presidente Vargas, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, o material pertenceria à empresa. A ocorrência foi registrada como furto a estabelecimento comercial.

De acordo com o 28º BPM, a guarnição foi acionada por volta das 7h18 pelo CIOSP para verificar a suspeita. No local, o solicitante relatou que o trabalhador foi abordado durante procedimento de revista na saída da empresa e estava com três pedaços de cobre escondidos. Com ele, também foram encontrados um isqueiro, duas sedas e cerca de um grama de maconha.

O homem, de 23 anos, e os materiais apreendidos foram levados para a 93ª DP, onde acabou autuado por furto (artigo 155) e posse de droga para consumo pessoal (artigo 28), permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação