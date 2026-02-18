28.3 C
V Redonda
quarta-feira, fevereiro 18, 2026
Sem reajuste e sem transparência: Funcionários da coleta de lixo denunciam precarização em Volta Redonda

FOLHA DO ACO
Funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo em Volta Redonda denunciam uma série de problemas trabalhistas que vão desde a falta de reajuste salarial até a ausência de transparência por parte do setor de Recursos Humanos. As reclamações surgem no momento em que a Prefeitura prorrogou, por mais um ano e sem licitação, o contrato com a Inova Ambiental Assessoria e Comércio, responsável pelo serviço no município.

Conforme revelou a coluna Ferrinhos, da Folha do Aço, na última edição, a empresa recebe cerca de R$ 1,8 milhão por mês dos cofres públicos. Apesar disso, segundo os trabalhadores, não há qualquer previsão de reajuste salarial nem atualização no valor do cartão alimentação.

“Tem quatro meses que a gente entra às 19h e sai às 7h. Aí fomos pedir nosso banco de horas e eles falam que a gente não tem. Não repassam nosso espelho de horas nem o nosso contracheque”, relatou um funcionário da Inova Ambiental, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias. “Se alguém fala alguma coisa, eles mandam embora por justa causa”, completou.

Além da falta de informações básicas sobre a jornada de trabalho, os funcionários também afirmam que não há diálogo sobre benefícios. “Falam que não tem data pra estar repassando nosso aumento”, disse outro colaborador.

Sobrecarga

A sobrecarga de trabalho é outro ponto levantado. De acordo com os relatos, a empresa estaria operando com número reduzido de funcionários, obrigando trabalhadores a alternarem entre turnos diurno e noturno.

“Agora estamos fazendo setor do dia e da noite por falta de funcionários. Se não aguentar fazer ou se recusar, toma justa causa ou gancho de dois dias, além de trocar o turno”, contou outro funcionário à Folha do Aço.

As condições da frota também preocupam. Segundo os trabalhadores, os caminhões estariam em más condições de uso e em quantidade insuficiente para atender à demanda do município. Há ainda denúncias de que, com frequência, veículos saem para a coleta com apenas dois coletores, quando o correto seria três.

Os funcionários também criticam a atuação da entidade de classe que representa a categoria. “O Sindicato nunca é a nosso favor e nem aparece. Nós, coletores e motoristas, estamos precisando de ajuda”, afirmou um colaborador, referindo-se ao Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio e Conservação (Seeacon) da Região Sul Fluminense, cuja sede fica no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Fiscalização

Após as denúncias de falhas na coleta de lixo durante o fim de semana, o vereador Raone Ferreira (PSB) afirmou que esteve na sede da empresa responsável pelo serviço na manhã de quinta-feira (dia 12), às 7h, para acompanhar a saída dos caminhões e cobrar esclarecimentos.

De acordo com o parlamentar, a empresa admitiu deficiência no quadro de funcionários, o que teria comprometido a regularidade da coleta nos últimos dias. A direção informou ainda que está em processo de contratação de novos profissionais, promovendo a realocação de equipes e que iniciou o pagamento do dissídio da categoria.

Raone também destacou que o contrato com o município foi prorrogado por meio de aditivo pelo período de um ano. Conforme relatado a ele, os gastos mensais da Prefeitura com o serviço giram em torno de R$ 900 mil.

“Diante desse volume de recursos públicos, a fiscalização é obrigação do mandato. Estive na empresa acompanhando a saída dos caminhões e cobrando explicações. A população precisa de um serviço eficiente e os trabalhadores, de condições dignas”, afirmou.

Nota do MPT

Procurado, o Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio de sua assessoria de imprensa, informou que, até o momento, não foram encontradas denúncias registradas contra a empresa citada. O órgão destacou que recebe denúncias por meio de seu site oficial e ressaltou que elas podem ser feitas de forma anônima.

Segundo o MPT, a denúncia deve ser a mais completa e detalhada possível, incluindo: descrição da irregularidade e setores afetados; número estimado de trabalhadores prejudicados; nome, endereço, atividade e contatos da empresa ou empregador.

Sem resposta

A reportagem tentou contato telefônico e por meio de e-mail com o Sindicato para comentar as denúncias apresentadas, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para manifestação. A reportagem também deixa aberto o espaço para que a Inova Ambiental e a Prefeitura de Volta Redonda se manifestem sobre os relatos apresentados.

