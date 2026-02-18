Carreta bate em barranco e causa interdição parcial na descida da Serra das Araras

Uma carreta colidiu contra um barranco por volta do meio-dia desta quarta-feira (dia 18), na descida da Serra das Araras. O acidente aconteceu na altura do km 229 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou parcialmente interditada após o acidente, e o trânsito passou a fluir apenas pela faixa da esquerda, provocando lentidão e fluxo intenso de veículos no trecho.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia atuaram na ocorrência e providenciaram a remoção da carreta para liberar a via. Após a retirada do veículo, o tráfego começou a normalizar no local.

O motorista foi orientado a realizar o preenchimento do registro da ocorrência pela internet.

Foto: Divulgação/PRF