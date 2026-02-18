31.2 C
V Redonda
quarta-feira, fevereiro 18, 2026
Homem é preso por tentativa de estupro contra vizinha em Conservatória

Homem é preso por tentativa de estupro contra vizinha em Conservatória

Por
FOLHA DO ACO
-

Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam, na terça-feira (dia 17), um homem por tentativa de estupro. Ele foi localizado no município de Conservatória, após denúncias sobre a ação criminosa.

O crime ocorreu na última segunda-feira (dia 16), De acordo com o apurado, o homem ameaçou e atingiu sua vizinha com uma faca, durante a tentativa de constrangê-la à prática sexual.

Ao tomar ciência dos fatos, os agentes realizaram diligências e localizaram o criminoso rapidamente, cerca de 24 horas após o ataque. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de estupro.

