Homem é preso por tentativa de estupro contra vizinha em Conservatória

Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam, na terça-feira (dia 17), um homem por tentativa de estupro. Ele foi localizado no município de Conservatória, após denúncias sobre a ação criminosa.

O crime ocorreu na última segunda-feira (dia 16), De acordo com o apurado, o homem ameaçou e atingiu sua vizinha com uma faca, durante a tentativa de constrangê-la à prática sexual.

Ao tomar ciência dos fatos, os agentes realizaram diligências e localizaram o criminoso rapidamente, cerca de 24 horas após o ataque. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por tentativa de estupro.