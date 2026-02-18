Trabalhador se fere com vidro durante coleta em VR; Segundo pesquisa, mais da metade dos coletores já sofreu acidentes do tipo

Um coletor de lixo urbano, de 39 anos, ficou ferido após se cortar com cacos de vidro durante a coleta domiciliar na noite da última segunda-feira (dia 16), no bairro Conforto, em Volta Redonda. O acidente ocorreu enquanto ele trabalhava: ao levantar uma bolsa com resíduos, havia vidro de blindex no interior e, no movimento, a calça rasgou, provocando um corte profundo na perna.

Segundo relato do próprio trabalhador, a empresa prestou o suporte necessário após o acidente. Imagens do ferimento chegaram à redação, mas não foram divulgadas por serem consideradas fortes.

O caso reforça uma realidade preocupante enfrentada por profissionais da limpeza urbana. Pesquisa do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), realizada com 33 coletores de lixo domiciliar, aponta que 57,6% já sofreram acidentes com materiais perfurocortantes durante o trabalho.

Entre os que relataram ocorrências, 73,7% indicaram o vidro como principal causa dos ferimentos. O levantamento também mostra reincidência: 21,1% disseram ter sofrido entre dois e três acidentes, enquanto 5,3% enfrentaram mais de três episódios.

Os registros se concentram em diversos bairros do município, como Santo Agostinho, Aterrado, Retiro, Bela Vista, Vila Santa Cecília, Jardim Normandia, Vale Verde, Padre Josimo, Roma e Candelária, indicando que o problema é disseminado e não restrito a uma área específica.

Campanha busca reduzir riscos

Para tentar diminuir os acidentes, a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, em parceria com o Cerest e a Divisão de Saúde do Trabalhador (DVISAT), lançou recentemente um projeto de conscientização voltado ao descarte correto de resíduos perigosos.

A orientação é que vidros e garrafas sejam levados a pontos de coleta específicos – como as recicladoras Reciclar (Cicuta), Folha Verde (Voldac) e Rosa de Ouro (São Geraldo). Caso não seja possível, o material deve ser embalado em papelão, identificado como “vidro” e separado do lixo comum.

Medicamentos vencidos devem ser entregues em unidades de saúde ou farmácias com coleta apropriada, enquanto resíduos eletrônicos podem ser destinados à APAE, que faz o encaminhamento adequado.

Vale reforçar que o descarte correto é fundamental para evitar acidentes e proteger os trabalhadores responsáveis pela coleta diária de resíduos na cidade.