Caseiro é preso após atirar e matar cachorro que invadiu sítio em Ipiabas; animal teria atacado vacas e ferido uma pessoa

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante na manhã da terça-feira (dia 17), após atirar e matar o cachorro de um vizinho em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí. A prisão ocorreu por posse irregular de arma de fogo, e ele foi liberado após pagar fiança de R$ 16.210, equivalente a dez salários mínimos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) patrulhavam a Rua Manoel José Arvelis, por volta das 9h, quando foram abordados por um morador relatando que o vizinho havia atirado em seu animal de estimação. No local, o suspeito confirmou o disparo e entregou a espingarda utilizada, uma arma de uso permitido, que foi apreendida.

De acordo com as informações, o cão – mestiço de pitbull e considerado agressivo – teria escapado do controle do dono, de 45 anos, e invadido o sítio vizinho. No terreno, o animal teria atacado vacas e ferido uma pessoa. Diante da situação, o funcionário da propriedade efetuou um disparo para proteger os animais. O cachorro foi atingido e morreu.

O homem foi conduzido para a 88ª DP, onde prestou depoimento. A autoridade policial fixou a fiança, paga ainda na delegacia, permitindo que ele responda ao processo em liberdade.