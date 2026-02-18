Desconto de 8% para pagamento em cota única no IPTU 2026 de Volta Redonda vai até dia 6 de março

Quem deseja garantir o desconto de 8% em cota única no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026 de Volta Redonda tem até o dia 6 de março. O carnê digital está disponível no site voltaredonda.rj.gov.br/iptu. Quem optar por parcelar, a primeira vence também no dia 6 de março, e as demais vencem nos dias 7 de abril (cota 2), 7 de maio (cota 3), 8 de junho (cota 4), 8 de julho (cota 5) e 7 de agosto (cota 6).

Para quem deseja obter o carnê digital e garantir o desconto, é só acessar o site voltaredonda.rj.gov.br/iptu – seja por celular, computador ou tablet –, digitar a numeração da inscrição imobiliária (que contém 12 números e pode ser encontrada em carnês anteriores). Em seguida, aparecem informações como o nome do proprietário, endereço do imóvel e as opções de pagamento.

De acordo com a Secretaria Municipal e Fazenda (SMF), ao marcar a opção de cota única, o carnê digital é aberto na tela automaticamente e pode ser baixado para o celular ou computador, inclusive podendo ser enviado para impressão também.

E a prefeitura incentiva o pagamento via PIX, que oferece mais praticidade ao contribuinte, que pode pagar o IPTU de forma rápida, segura e sem filas, 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de deslocamento até uma agência bancária. E a opção pelo pagamento via QR Code (Código de Resposta Rápida) também contribui para a redução de custos operacionais, gerando economia para os cofres públicos.

Atendimento presencial

Para quem tem dificuldade para acessar a internet, a prefeitura disponibiliza o atendimento presencial, com opções de locais como o saguão do Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura, no Aterrado, onde o atendimento é feito nos guichês 9 e 10. O local também possui um totem no qual o contribuinte pode acessar e imprimir o carnê.

As subprefeituras do Retiro (na Avenida Antônio de Almeida, nº 46) e Santo Agostinho (Rua Jaime Martins, nº 705) também oferecem atendimento para auxiliar no acesso à internet, inclusive com impressão do carnê. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Além da opção do carnê digital, as guias de pagamento também serão enviadas para as residências de cada contribuinte.

“Aproveite o desconto e fiquem em dia com o Município. Isso ajuda a cidade a crescer e melhorar, por conta dos recursos que são revertidos em investimentos em áreas como saúde, educação, segurança, social e infraestrutura, entre outras”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.