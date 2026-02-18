31.2 C
V Redonda
quarta-feira, fevereiro 18, 2026
Prefeito Neto acompanha timidamente venda de ativos da CSN, enquanto população de VR teme impactos

FOLHA DO ACO
Enquanto cresce a especulação sobre a possível venda de ativos da CSN Siderurgia para reduzir a dívida bruta da companhia, hoje em cerca de R$ 34,5 bilhões, a postura do prefeito de Volta Redonda, Neto (PP) tem chamado atenção: otimista e sem demonstrar preocupação imediata, ele acompanha de forma tímida os desdobramentos de uma operação que pode afetar diretamente a economia e o dia a dia da cidade.

“Não importa quem vai investir na CSN, eu tenho certeza absoluta de que vamos vencer qualquer crise. O Município de Volta Redonda está parceiro e pronto para ajudar a superar desafios”, disse Neto, na manhã de quinta-feira (dia 12). O prefeito ainda reforçou: “Seja qual for a decisão da empresa, vamos trabalhar para minimizar qualquer impacto para a população e manter os empregos na cidade”.

Preocupação dos moradores

Apesar da confiança do prefeito, moradores e especialistas alertam que qualquer decisão sobre a venda da Usina Presidente Vargas, principal unidade do grupo liderado por Benjamin Steinbruch, terá efeitos imediatos sobre empregos, renda e áreas pertencentes à empresa.

“Tenho família que trabalha na Usina há décadas. Qualquer mudança na gestão provoca medo de demissões e insegurança. Além disso, várias áreas da cidade pertencem à CSN. Não sabemos se vão vender ou usar como garantia. Isso preocupa a todos nós”, disse Ana Paula Ferreira, moradora do bairro Santo Agostinho.

“Minha preocupação é com os imóveis que dependem da CSN. Se eles decidirem vender terrenos ou áreas industriais, não sabemos como isso vai afetar preços e a ocupação local”, comentou João Carlos Ribeiro, comerciante da região do Retiro.

Outro morador do bairro Retiro, Luiz Henrique Santos, acrescenta: “O medo maior é a incerteza. Você não sabe se vai ter corte de pessoal, fechamento de setores ou até desapropriação de terrenos. A CSN nunca comenta nada, então a população fica sem resposta.”

Setor siderúrgico em crise

O setor enfrenta uma forte crise global. Segundo o Instituto Aço Brasil, a produção nacional deve recuar 2,2% em 2025, enquanto as importações de produtos laminados atingiram 5,7 milhões de toneladas, o maior volume em 15 anos. A China, responsável por 64% das importações brasileiras, mantém política de subsídios que permite a venda abaixo do custo, prejudicando a indústria nacional.

Sem mudanças na política comercial, as importações devem continuar crescendo em 2026, com risco de mais demissões e paralisação de plantas, cenário que preocupa diretamente a população de Volta Redonda.

Posicionamento das entidades

Enquanto o debate público permanece tímido, algumas entidades locais monitoram a situação. A Aciap-VR debate internamente a operação e alerta sobre riscos e oportunidades. Para o presidente Maycon Abrantes, “por enquanto são apenas declarações de intenções, onde há cenários positivos e negativos para a nossa cidade”.          Maycon ainda observa: “Seja quem for o dono, cenário ruim para o negócio do aço é ruim para Volta Redonda. Mas podemos ver como uma oportunidade de renovação, planejamento e soluções para o futuro”.

Ao menos três bancos avançam na corrida pela administração da venda dos ativos, enquanto a estratégia final ainda é discutida com Benjamin Steinbruch. O formato da operação pode envolver alternativas além de uma venda tradicional, mantendo em aberto o futuro das plantas industriais da CSN e dos imóveis que a empresa detém em Volta Redonda.

Plantas

A CSN possui três plantas siderúrgicas: duas no Rio de Janeiro (Volta Redonda e Porto Real) e uma no Paraná (Araucária). A venda de ativos e o destino de imóveis e áreas do grupo têm potencial de impactar empregos, renda, moradia e investimentos urbanos. Moradores e especialistas alertam que decisões de uma empresa privada em um setor estratégico têm efeitos diretos sobre a população, reforçando a necessidade de acompanhamento ativo das autoridades e da sociedade civil.

