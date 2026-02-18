Homem é preso por suspeita de agredir a companheira em Lídice, distrito de Rio Claro

Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (dia 18) suspeito de agredir a companheira, de 37 anos, no distrito de Lídice, em Rio Claro. O caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento relacionado à operação de Carnaval na Praça Padre Ezequiel quando foi procurada pela vítima, por volta de 2h15. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro por volta das 23h e manifestou interesse em ir até a residência do suspeito para buscar seus pertences e registrar ocorrência na delegacia.

Os policiais seguiram até o endereço informado, na Rua Áureliano Portugal. No local, o homem confirmou que havia discutido com a mulher e afirmou que já vinha pedindo para que ela deixasse a casa havia alguns dias.

Segundo a PM, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia em flagrante por lesão corporal, o suspeito se recusou a acompanhar a guarnição e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo.

O caso foi encaminhado para a 168ª Delegacia de Polícia, onde, após análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da agressão e eventual histórico de violência entre o casal.