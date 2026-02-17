Grávida é agredida, moradores intervêm e suspeito acaba preso em Volta Redonda

Um homem de 21 anos foi preso na tarde desta terça-feira (dia 17) suspeito de agredir a companheira, de 22 anos, no bairro Roma, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, a vítima está grávida e relatou que não seria a primeira vez que sofre agressões.

De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi acionada por volta das 16h para atender a um caso de violência doméstica em um condomínio da região. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por moradores.

A vítima estava do lado de fora da residência, abrigada na guarita do condomínio, onde aguardava atendimento. Ela contou aos agentes que vinha sendo agredida pelo companheiro e que as agressões já teriam ocorrido anteriormente.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, onde o caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica. Ele permaneceu preso.